Трагедією завершився похід на бейсбол для 79-річної фанатки бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс Лінди Голдблум.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Жінка разом з чоловіком Ервіном вирішили відвідати бейсбольний матч з нагоди її дня народження та річниці весілля ( в той день Лінда 59 років тому вийшла заміж).

Атмосферу свята порушив бейсбольний м’яч, який прилетів у голову жінці після удару битою гравця Сан-Дієго Падрес.

Лінду було екстрено доставлено до лікарні, де їй зробили операцію на мозку. Жінка 3 дні знаходилася без свідомості. Також її було підключено до апарату штучної вентиляції легень.

“The last thing I remember asking her was, ‘are you okay?’ when the ball hit her. She said ‘no.’”

Erwin Goldbloom’s wife Linda was killed by a foul ball at @Dodgers stadium last August. He filed a lawsuit & settled. Now, he’s wants to make stadiums safer. Hear from him at 5:41p pic.twitter.com/Lk9E93xcSq

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 6 лютого 2019 р.