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79-річну фанатку вбило бейсбольним м’ячем на її день народження

Трагедією завершилося святкування дня народження та річниці весілля для 79-річної фанатки Лос-Анджелес Доджерс.

Бейсбол

Трагедією завершився похід на бейсбол для 79-річної фанатки бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс Лінди Голдблум.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Жінка разом з чоловіком Ервіном вирішили відвідати бейсбольний матч з нагоди її дня народження та річниці весілля ( в той день Лінда 59 років тому вийшла заміж).

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Атмосферу свята порушив бейсбольний м’яч, який прилетів у голову жінці після удару битою гравця Сан-Дієго Падрес.

Лінду було екстрено доставлено до лікарні, де їй зробили операцію на мозку. Жінка 3 дні знаходилася без свідомості. Також її було підключено до апарату штучної вентиляції легень.

Спроби лікарів реанімувати Голдблум успіхом не увінчалися і вона померла, не приходячи до тями.

Сам інцидент трапився ще у серпні 2018-го року, але новина у ЗМІ потрапила лише зараз.

Нагадаємо, двох медиків підозрюють у вбивстві капітана Фіорентини Давіде Асторі.

ФотоSeregaI | Dreamstime.com.

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