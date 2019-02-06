Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в шведському Оре.

Американська гірськолижниця та чемпіонка олімпійських ігор Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в Оре (Швеція).

Вонн проходила дистанцію у супергіганті. На одному з участків американка розігналася до 100 км/год і наїхала на прапорець, після чого вилетіла за межі траси.

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Ліндсі не отримала серйозних ушкоджень і самостійно змогла піднятися та піти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stay Tuned (@staytunednbc) 5 Лют 2019 р. о 8:54 PST

Для Вонн цей турнір стане останнім у кар’єрі. 34-річна спортсменка є найбільш титулованою американкою у гірськолижному спорті.

Раніше футболіст впав в яму, святкуючи забитий гол у Лізі Європи.

Фото: Lindsey Vonn.