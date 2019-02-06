PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Гірськолижниця з США розігналась до 100 км/год і вилетіла з траси/

Гірськолижниця з США розігналась до 100 км/год і вилетіла з траси

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в шведському Оре.

Линдси Вонн

Американська гірськолижниця та чемпіонка олімпійських ігор Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в Оре (Швеція).

Вонн проходила дистанцію у супергіганті. На одному з участків американка розігналася до 100 км/год і наїхала на прапорець, після чого вилетіла за межі траси.

Дивіться: Моурінью дотепно гепнувся на льодовій арені в РФ

Ліндсі не отримала серйозних ушкоджень і самостійно змогла піднятися та піти.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Stay Tuned (@staytunednbc)

Для Вонн цей турнір стане останнім у кар’єрі. 34-річна спортсменка є найбільш титулованою американкою у гірськолижному спорті.

Раніше футболіст впав в яму, святкуючи забитий гол у Лізі Європи.

Фото: Lindsey Vonn.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вперше в історії! Україна виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу
Українські спортсмени не поїдуть на Універсіаду в Росію
Нью-Інгленд переміг Лос-Анджелес і вшосте виграв Супербоул
Ремс і Петріотс розіграють Супербоул: анонс головного поєдинку в НФЛ
Де та коли дивитися Супербоул 2019
10 цікавих фактів про Супербоул, або як витратити $7,7 млн за 30 секунд
Велогонщика відсторонили від гонки через ганебне фото з офіціанткою
На Супербоулі-2019 вперше в історії виступлять чоловіки-чирлідери
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка