Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в шведському Оре.
Американська гірськолижниця та чемпіонка олімпійських ігор Ліндсі Вонн вилетіла з траси під час заїзду на чемпіонаті світу в Оре (Швеція).
Вонн проходила дистанцію у супергіганті. На одному з участків американка розігналася до 100 км/год і наїхала на прапорець, після чого вилетіла за межі траси.
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Ліндсі не отримала серйозних ушкоджень і самостійно змогла піднятися та піти.
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Для Вонн цей турнір стане останнім у кар’єрі. 34-річна спортсменка є найбільш титулованою американкою у гірськолижному спорті.
Раніше футболіст впав в яму, святкуючи забитий гол у Лізі Європи.
Фото: Lindsey Vonn.