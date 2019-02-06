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Факты / Спорт / Ястремская претендует на престижную награду WTA/

Ястремська претендує на престижну нагороду WTA

Третя ракетка України Даяна Ястремська номінована на Прорив місяця за версією WTA.

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання Прорив місяця за версією Жіночої тенісної організації за підсумками січня.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Окрім Ястремської на нагороду претендують американки Даніель Коллінз та Аманда Анісімова, а також австралійка Ешлі Барті.

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Проголосувати за українку можна тут до 8 лютого.

У січні Ястремська здобула перемогу на турнірі WTA у Хуахіні (Таїланд). У фіналі українка обіграла австралійку Айлу Томлянович. Також Даяна зуміла дійти до третього кола Ausralian Open, де поступилася американці Серені Вільямс.

ФотоФедерація Тенісу України.

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