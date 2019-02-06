Третя ракетка України Даяна Ястремська номінована на Прорив місяця за версією WTA.
Українська тенісистка
Даяна Ястремська претендує на звання Прорив місяця за версією Жіночої тенісної організації за підсумками січня.
Про це повідомляє офіційний сайт
. WTA
Окрім Ястремської на нагороду претендують американки Даніель Коллінз та Аманда Анісімова, а також австралійка Ешлі Барті.
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У січні Ястремська здобула перемогу на турнірі WTA у Хуахіні (Таїланд). У фіналі українка
Айлу Томлянович. Також Даяна зуміла дійти до третього кола Ausralian Open, де поступилася американці Серені Вільямс. обіграла австралійку
Фото: Федерація Тенісу України.
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