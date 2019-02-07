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Ман Сіті очолив АПЛ після перемоги над Евертоном

Манчестер Сіті на виїзді переграв Евертон, забивши два сухих м’ячі.

Ман Сіті очолив АПЛ після перемоги над Евертоном

У 27 турі англійської прем’єр ліги Манчестер Сіті на виїзді здолав Евертон – 0:2.

Завдяки перемозі в Ліверпулі Ман Сіті повернув собі першу сходинку в чемпіонаті.

Перший гол у матчі на 45+2-й хвилині забив захисник Емерік Лапорт, який вдало замкнув навіс Давида Сільви зі штрафного.

Цим голом команда Гвардіоли поліпшила статистику зі взяттю воріт першим ударом – таких матчів у Ман Сіті вже 15 у сезоні.

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Наприкінці матчу зміцнив перевагу команди з Манчестера Габріел Жезус.

Нагадаємо, до цього матчу Ман Сіті з другої сходинки посунув Тоттенгем, який обіграв Ньюкасл у 25-му турі АПЛ.

Фото: OptaJoe

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