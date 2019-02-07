Український фристайліст Олександр Абраменко, який став олімпійським чемпіоном у 2018 році, взяв срібну медаль чемпіонату світу 2019 у США.
Абраменко завоював срібну медаль чемпіонату світу 2019 США з рахунком 126.24.
Про це розповіли у Національному олімпійському комітеті України.
Перше місце зайняв представник РФ Максим Буров (130.09), а третє місце дісталося швейцарцю Ное Рот (125.22).
Ця перемога стала другою в історії української лижної акробатики. Раніше бронзу чемпіона світу отримала Ольга Волкова у 2011 році.
Український фристайліст Абраменко став віце-чемпіоном світу 2019 / 3 фотографии
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До речі, у 2018 році Абраменко потрапив на обкладинку New York Times.
Фото: НОК України
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