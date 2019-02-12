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Де дивитися Шахтар – Айнтрахт

Пряму трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Айнтрахтом покаже телеканал Футбол 2.

Де дивитися Шахтар – Айнтрахт

Матч Шахтар Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22.00. Команди зустрінуться на стадіоні Металіст у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

У прямому ефірі домашню гру гірників проти 8-ї команди Бундесліги покаже український телеканал Футбол 2, російський Матч! Футбол 1 і Білорусь 5.

У запису матч буде доступний 15 лютого о 04.00 на каналі Футбол 1, о 12.00 – на Матч! Футбол 3, о 12.20 – на футбол 2 і о 23.25 – на каналі Матч! Футбол 2.

Читайте: Шахтар та Динамо потрапили до топ-100 найбагатших клубів світу

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.

Фото: ФК Шахтар

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