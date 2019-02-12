Пряму трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Айнтрахтом покаже телеканал Футбол 2.
Матч Шахтар Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22.00. Команди зустрінуться на стадіоні Металіст у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.
У прямому ефірі домашню гру гірників проти 8-ї команди Бундесліги покаже український телеканал Футбол 2, російський Матч! Футбол 1 і Білорусь 5.
У запису матч буде доступний 15 лютого о 04.00 на каналі Футбол 1, о 12.00 – на Матч! Футбол 3, о 12.20 – на футбол 2 і о 23.25 – на каналі Матч! Футбол 2.
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До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.
Фото: ФК Шахтар
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