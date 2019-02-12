Рома на стадіоні Олімпіко зіграє проти Порту у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.
Італійська Рома зіграє з португальською футбольною командою Порту 12 лютого о 22.00 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На думку аналітиків Вовки – фаворити цього поєдинку.
Так, на перемогу Роми коефіцієнт становить 2,05.
Нічия – 3,40, а на успіх Порту коф досягає 3,50.
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