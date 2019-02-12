Рома на стадіоні Олімпіко зіграє проти Порту у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Італійська Рома зіграє з португальською футбольною командою Порту 12 лютого о 22.00 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На думку аналітиків Вовки – фаворити цього поєдинку.

Так, на перемогу Роми коефіцієнт становить 2,05.

Нічия – 3,40, а на успіх Порту коф досягає 3,50.

Експерти також вважають, що будуть голи у двох таймах. На м’ячі в обох таймах – 1,73

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали прогноз букмекерів на матч МЮ – ПСЖ 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19, який також пройде сьогодні