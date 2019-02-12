Шахтар на стадіоні Металіст у Харкові зіграє проти Айнтрахта з Франкфурта в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар 14 лютого о 22.00 вийде на поле стадіону Металіст у Харкові проти Айнтрахта з Франкфурта в рамках матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

Букмекери вважають, що саме донецька команда має більше шансів перемогти.

На перемогу Шахтаря дається коефіцієнт 2,28. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,45, а перемога гостей – 3,25.

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При цьому експерти прогнозують, що в наступний етап вийде саме Айнтрахт. На прохід німецького клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,77, а на Шахтар – 2,05.

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 2018/2019 Рома – Порту.

Фото: ФК Шахтар