PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ліга Європи. Зеніт із Ракицьким програв Фенербахче/

Ліга Європи. Зеніт із Ракицьким програв Фенербахче

Ярослав Ракицький вийшов у стартовому складі Зеніту, але не зміг допомогти команді уникнути поразки від Фенербахче.

Ліга Європи. Зеніт із Ракицьким програв Фенербахче

Нова команда українця Ярослава Ракицького Зеніт програла Фенербахче перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи – 1:0.

Російський клуб грав на виїзді, а Ракицький вийшов у стартовому складі. Поява українця не допомогла Зеніту, який так і не зміг відіграти пропущений на 21-й хвилині гол від Іслама Слімані.

У другому таймі гра пітерської команди не змогли запам’ятається нічим, окрім кількох напівмоментів.

Читайте: ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.

Фото: Зеніт

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка