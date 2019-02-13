Ярослав Ракицький вийшов у стартовому складі Зеніту, але не зміг допомогти команді уникнути поразки від Фенербахче.
Нова команда українця Ярослава Ракицького Зеніт програла Фенербахче перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи – 1:0.
Російський клуб грав на виїзді, а Ракицький вийшов у стартовому складі. Поява українця не допомогла Зеніту, який так і не зміг відіграти пропущений на 21-й хвилині гол від Іслама Слімані.
У другому таймі гра пітерської команди не змогли запам’ятається нічим, окрім кількох напівмоментів.
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До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.
Фото: Зеніт
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