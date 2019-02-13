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МЮ – ПСЖ: Ді Марія обматюкав фанатів і випив пива на полі

Анхелю ді Марії дісталося від фанатів Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

МЮ – ПСЖ: Ді Марія обматюкав фанатів і випив пива на полі

Півзахиснику ПСЖ Анхелю ді Марії дісталося від нахабних місцевих уболівальників під час матчу проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Увесь матч фанати свистіли на його адресу, а потім і взагалі поцілили скляною пляшкою.

Пляшка пива приземлилася біля гравця, який, замість того, щоб відкинути її, взяв до рук і зробив вигляд, ніби ковтнув.

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До речі, ще після першого голу у ворота англійців Анхель Ді Марія повернувся до трибун і емоційно вигукнув уболівальникам матюки.

У мережі вже ходять суперечки, що за цей інцидент може дістатися як Манчестеру за дії фанатів, так і Анхелю ді Марії за провокацію.

Як повідомлялося, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед в першому матчі 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

Фото: dreamstime

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