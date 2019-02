Півзахиснику ПСЖ Анхелю ді Марії дісталося від нахабних місцевих уболівальників під час матчу проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Увесь матч фанати свистіли на його адресу, а потім і взагалі поцілили скляною пляшкою.

Пляшка пива приземлилася біля гравця, який, замість того, щоб відкинути її, взяв до рук і зробив вигляд, ніби ковтнув.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him…

And then he assisted on the second PSG goal…

Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) 12 февраля 2019 г.