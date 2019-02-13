Анхелю ді Марії дісталося від фанатів Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Півзахиснику ПСЖ Анхелю ді Марії дісталося від нахабних місцевих уболівальників під час матчу проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Увесь матч фанати свистіли на його адресу, а потім і взагалі поцілили скляною пляшкою.

Пляшка пива приземлилася біля гравця, який, замість того, щоб відкинути її, взяв до рук і зробив вигляд, ніби ковтнув.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him… And then he assisted on the second PSG goal… Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp — Henry Bushnell (@HenryBushnell) 12 февраля 2019 г.

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До речі, ще після першого голу у ворота англійців Анхель Ді Марія повернувся до трибун і емоційно вигукнув уболівальникам матюки.

У мережі вже ходять суперечки, що за цей інцидент може дістатися як Манчестеру за дії фанатів, так і Анхелю ді Марії за провокацію.

Як повідомлялося, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед в першому матчі 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

Фото: dreamstime