Шахтар зіграв у нічию з Айнтрахтом на стадіоні Металіст у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Донецький Шахтар приймав Айнтрахт з Франкфурта на стадіоні Металіст у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч закінчився нічиєю – 2:2.

Гра запам’яталася бурхливим стартом – двома голами і червоною карткою для гірників.

На 7 хвилині Роде навісив зі штрафного з лівого флангу атаки на дальню штангу, де Хінтереггер пробив головою повз Андрія П’ятова. 0:1.

Шахтар відповів на це взяття воріт блискавично. Марлос впевнено реалізував пенальті на 10 хвилині, потужно пробивши в правий нижній кут. 1:1.

Вже з 11 хвилини Шахтар грав у меншості. Степаненко отримав червону картку на 11 хвилині гри за сумою двох попереджень.

Другий тайм також розпочався дуже бурхливо. Вже на 50 хвилині Андерлехт забив. Костіч стояв один у штрафному гірників. Коли футболіст отримав м’яч, відразу пробив по центру. П’ятов не врятував. 1:2.

Шахтар відігрався на 67 хвилині. Мораес віддав передачу на Тайсона, який завдав удару в дальній кут воріт. 2:2.

Читайте: Динамо розписало бойову нічию з Олімпіакосом

Шахтар: П’ятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос (Манор Соломон, 68), Коваленко (Малишев, 81), Тайсон – Мораес (Болбат, 90).

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хасебе, Хінтереггер, Ндіка – Гачіновіч, Фернандес (Де Гузман, 82), Роде (Віллемс, 46), Костіч – Йовіч, Ребіч.

Голи: 0: 1 Хінтереггер (7 ‘) 1: 1 Марлос (10′) 1: 2 Костіч (50′) 2:2 Тайсон (67’).

До слова, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос — Динамо.

Фото: FCShakhtar