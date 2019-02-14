Дивіться онлайн-трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт на Фактах ICTV у четвер, 14 лютого, о 21.55.

Матч Шахтар – Айнтрахт відбудеться на стадіоні Металіст у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Матимемо шанс поспостерігати, чи вдарить по захисту донецької команди переїзд Ярослава Ракицького до пітерського Зеніта.

Також цікаво, чи швидко гірники розігріються після зимової паузи. Це при тому, що Айнтрахт зараз веде активну боротьбу в чемпіонаті та до спарингів із сильними суперниками готовий.

Читайте: Де дивитися Шахтар – Айнтрахт

Усе найцікавіше з матчу Шахтар – Айнтрахт дивіться в онлайн-трансляції на Фактах ICTV. Починаємо о 21.55.

Стартові склади команд:

Шахтар: П’ятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хасебе, Хінтереггер, Ндіка – Гачіновіч, Фернандес, Роде, Костіч – Йовіч, Ребіч.

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.