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У Греції під час матчу поліцейські кийками побили вболівальників Динамо Київ

У Греції під час матчу Олімпіакос – Динамо поліцейські побили вболівальників київського клубу.

У Греції під час матчу поліцейські кийками побили вболівальників Динамо Київ

Конфлікт стався на трибунах Георгіос Караїскакіс під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо Київ.

Місцева поліція побила вболівальників київського клубу кийками.

Читайте: Динамо розписало бойову нічию з Олімпіакосом

Однак про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос — Динамо.

Фото: скріншо із відео

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