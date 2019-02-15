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Фанати Олімпіакоса зустріли Динамо прапором Росії

Працівники стадіону змусили фанатів Олімпіакоса прибрати прапор Росії на матчі проти київського Динамо.

Фанати Олімпіакоса зустріли Динамо прапором Росії

У Лізі Європи матч між київським Динамо і грецьким Олімпіакосом не обійшовся без провокацій проти України.

Так, за годину до початку гри у Піреї місцеві ультрас вивісили на трибунах прапор Росії, пише sportarena.

Через цей вчинок фанати отримали зауваження і на якийсь час зняли прапор РФ, але пізніше він там з’явився знову.

Крім цього від вболівальників дісталося голкіперу динамівців Денису Бойку, якого ті обсвистали.

Читайте: Динамо розписало бойову нічию з Олімпіакосом

До слова, на цьому ж матчі стався конфлікт між українськими вболівальниками та поліцією на стадіоні.

Фото: Кирило Мазур, sportarena

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