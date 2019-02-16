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Промоутер назвав можливого суперника на наступний бій Усика

Наступним суперником українського боксера Олександра Усика може стати Олександр Повєткін.

Олександр Усик

Співпромоутер абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика Едді Хірн заявив, що наступний бій українець може провести у США, а його суперником стане Олександр Повєткін, передає Братство Кличко.

Поєдинок має стати дебютом українського боксера у суперважкій вазі, а транслюватимуть його за допомогою стрімінгового сервісу DAZN.

Раніше Хірн говорив про те, що наступний бій Усика може відбутися 18 травня. Тоді в якості майбутніх суперників українця називалися Луїс Ортіс та Джозеф Паркер.

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До слова, український боксер Василь Ломаченко заявив, що може завершити кар’єру після того, як здобуде усі пояси в будь-якій вазі.

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