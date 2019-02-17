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MMA. Українець Амосов здолав Сілву в Bellator 216

Ярослав Амосов здобув уже другу перемогу в Bellator.

MMA. Українець Амосов здолав Сілву в Bellator 216

Український боєць ММА 25-річний Ярослав Амосов провів другий поєдинок у Bellator.

Цього разу суперником непереможного ірпенчанина став 34-річний бразилець Ерік Сілва (20-10). Бій відбувся в Анкасвіллі в США.

Проблеми в українця виникли лише на старті зустрічі, коли він часто пропускав. Друга п’ятихвилинка виправила становище, в якій Амосов виявився більш витривалим.

Читайте: Найкращий боєць UFC отримав важку травму, коли чхнув

Нагадаємо, Ярослав Амосов стартував виступати у Bellator 216 перемогою над Джеральдом Харрісом. Зараз у спортсмена 21 перемога і жодної поразки.

Як повідомлялося, український боєць Роман Долідзе підписав контракт з UFC.

Фото: Bellator

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