Ярослав Амосов здобув уже другу перемогу в Bellator.
Український боєць ММА 25-річний Ярослав Амосов провів другий поєдинок у Bellator.
Цього разу суперником непереможного ірпенчанина став 34-річний бразилець Ерік Сілва (20-10). Бій відбувся в Анкасвіллі в США.
Проблеми в українця виникли лише на старті зустрічі, коли він часто пропускав. Друга п’ятихвилинка виправила становище, в якій Амосов виявився більш витривалим.
Читайте: Найкращий боєць UFC отримав важку травму, коли чхнув
Нагадаємо, Ярослав Амосов стартував виступати у Bellator 216 перемогою над Джеральдом Харрісом. Зараз у спортсмена 21 перемога і жодної поразки.
Як повідомлялося, український боєць Роман Долідзе підписав контракт з UFC.
Фото: Bellator
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+