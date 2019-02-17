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Реал Мадрид програв Жироні – 1:2

У матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал програв каталонській Жироні з рахунком 1:2.

Реал Мадрид програв Жироні -

Відкрили рахунок господарі поля – на 25-й хвилині півзахисник Реала Каземіро забив гол з подачі Крооса, але форварди Жирони Крістіан Стуані і Порту в другому таймі забили по голу, принісши перемогу своїй команді, повідомляє football.ua.

Під кінець матчу червону картку отримав капітан господарів поля Серхіо Рамос.

 

Цією поразкою Реал перервав серію з п’яти перемог в чемпіонаті Іспанії. Команда опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці, а Жирона знаходиться на 15-му місці.

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Нагадаємо, 14 лютого зустріч нідерландського Аякса і Реал Мадрида в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Фото: realmadrid

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