У матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал програв каталонській Жироні з рахунком 1:2.
Відкрили рахунок господарі поля – на 25-й хвилині півзахисник Реала Каземіро забив гол з подачі Крооса, але форварди Жирони Крістіан Стуані і Порту в другому таймі забили по голу, принісши перемогу своїй команді, повідомляє football.ua.
Під кінець матчу червону картку отримав капітан господарів поля Серхіо Рамос.
FP: @realmadrid 1-2 @GironaFC
⚽ @Casemiro 25′; Stuani 65′ (p), Portu 75′#RMLiga pic.twitter.com/pta596lvkJ
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 17 февраля 2019 г.
Цією поразкою Реал перервав серію з п’яти перемог в чемпіонаті Іспанії. Команда опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці, а Жирона знаходиться на 15-му місці.
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Нагадаємо, 14 лютого зустріч нідерландського Аякса і Реал Мадрида в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.
Фото: realmadrid