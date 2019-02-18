Боруссія Менхенгладбах внесла одного з вболівальників у стартовий список гравців на 22-тур чемпіонату Німеччини.

Боруссія Менхенгладбах внесла одного з фанатів у стартовий список гравців на 22-тур чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта.

Таким чином жеребці вирішили допомогти вболівальнику, який звернувся до клубу з незвичним проханням.

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Користувач соцмережі Twitter під нікнеймом Kismo заявив, що його дівчина відмовилася з ним спілкуватися, допоки він не стане гравцем Гладбаха.

Колишня відмовилася зі мною спілкуватися до того моменту, поки я не стану півзахисником менхенгладбахської Боруссії. Вона сказала, що я ніколи не стану Патріком Херрманном (хавбек Боруссії М – Ред.).

Прес-служба клубу відгукнулася на прохання хлопця через кілька годин. На офіційній сторінці клубу у соцмережі на місці данних Патріка Херрмана розмістили нік та аватарку користувача на афіші матчу проти Айнтрахта.

— Даємо почуттям другий шанс, – підписав картинку офіційний Twitter Боруссії.

Giving love a second chance pic.twitter.com/i7t2jUs9dU — Gladbach (@borussia_en) 18 февраля 2019 г.

Після 22-х турів Бундесліги Боруссія Менхенгладбах (43) посідає третю сходинку у турнірній таблиці.

До речі, аргентинський гранд Бока Хуніорс оголосив про підписання контракту з футболістом Кевіном Маккалістером. Фанати не втрималися від жартів про фільм Один вдома.

Фото: AdnanV | Dreamstime.com.