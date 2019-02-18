Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліоном та Барселоною покаже телеканал Футбол 2.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліон вдома зіграє з каталонською Барселоною. Матч пройде 19 лютого у Ліоні на стадіоні Парк Олімпік Ліон.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Незарахований гол і напружений другий тайм: Реал Мадрид переміг Аякс ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Раніше Факти ICTV писали, що Барселона розгромила Севілью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images.