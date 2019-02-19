Барселона зіграла внічию з Ліоном в матчі 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

В рамках матчу 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів французький Ліон приймав вдома каталонську Барселону. Зустріч пройшла на стадіоні Стад де Люм’єр і завершилася рахунком 0:0.

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За підсумками матчу велике перевага була у Барселони, але безліч моментів реалізувати так і не вдалося.

Матч між командами в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 13 березня.

Раніше Барселона розгромила Севілью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

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