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Барселона зіграла внічию з Ліоном у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона зіграла внічию з Ліоном в матчі 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

барселона лион

В рамках матчу 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів французький Ліон приймав вдома каталонську Барселону. Зустріч пройшла на стадіоні Стад де Люм’єр і завершилася рахунком 0:0.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

За підсумками матчу велике перевага була у Барселони, але безліч моментів реалізувати так і не вдалося.

Матч між командами в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 13 березня.

Раніше Барселона розгромила Севілью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Фото: getty images

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