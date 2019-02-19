Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко та Ювентусом покаже телеканал Футбол 2.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко вдома зіграє з туринським Ювентусом. Матч пройде 20 лютого у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Реал Мадриду вдалося обіграти нідерландський Аякс в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images.