Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шальке вдома зіграє з англійським Манчестер Сіті. Матч пройде 20 лютого у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.
Початок матчу о 22.00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів До істерики! Гравці Ліверпуля застрягли у ліфті перед грою з Баварією Де дивитися Шальке — Манчестер Сіті
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images.