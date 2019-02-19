Дуелі на світлових мечах визнали офіційним видом спорту у Франції.

Французька федерація фехтування оголосила, що поєдинки на світлових мечах із Зоряних війн віднині є офіційним видом спорту.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Повідомляється, що для змагань світлові мечі будуть виготовлятися із полікарбонату зі світлодіодною підсвіткою — червоною, зеленою або фіолетовою.

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Федерація фехтування надіється, що завдяки нововведенню більше людей стануть цікавитися фехтуванням.

Також федерація збирається запровадити у фехтувальних клубах спеціальні посади інструкторів, які будуть вчити мистецтву володіння мечами. А ще ввести звід правил світлових фехтувальників.

Не виключено, що фехтування на світлових мечах зацікавить тисячі фанатів Зоряних війн, однак але навряд чи цей вид спорту з’явиться в програмі Олімпійських ігор в Парижі в 2024 році.

Раніше влада канадського міста Калгарі проголосувала проти подачі заявки на проведення Олімпійських ігор 2026 року.

Фото: Christian Bertrand | Dreamstime.com.