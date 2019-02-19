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Динамо — Олімпіакос: прогноз букмекерів на матч

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти грецького Олімпіакоса у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Динамо Олимпиакос

Динамо у четвер, 21 лютого, проведе матч-відповідь в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому біло-сині вдома на стадіоні НСК Олімпійський зіграють проти грецького Олімпіакоса.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.15. Успіх червоно-білих оцінюють в 3.55. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо — Олімпіакос. Початок о 22:00.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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