PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА/

Динамо — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо — Ювентус на Фактах ICTV у середу, 20 лютого, о 14.00.

Динамо Ювентус

Юнацькі команди Динамо і Ювентус зійдуться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві в рамках матчу 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2018/19 у середу, 20 лютого.

Читайте: Динамо розписало бойову нічию з Олімпіакосом

Матч Динамо — Ювентус розпочинається о 14.00.

На цій стадії змагань команди грають по одному матчу, тому переможець протистояння одразу проб’ється до 1/8 фіналу турніру.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка