PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / В УЄФА розповіли чому не покарають Олімпіакос за російський прапор на матчі з Динамо/

В УЄФА розповіли чому не покарають Олімпіакос за російський прапор на матчі з Динамо

УЄФА не буде порушувати справу проти грецького Олімпіакоса через витівку фанатів у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Стадион Караискакис

Союз європейських футбольних асоціацій не буде порушувати дисциплінарну справу після першого матчу в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким Олімпіакосом та київським Динамо.

Під час матчу на одній з трибун стадіону Караїскакіс грецькі фанати вивісили прапор Російської Федерації, чим хотіли спровокувати українських вболівальників.

Читайте: У Греції під час матчу поліцейські кийками побили вболівальників Динамо Київ

Пізніше греки прибрали прапор Росії з трибун на прохання одного з працівників стадіону.

В коментарі виданню Сегодня, прес-служба УЄФА заявила, що жодного покарання не послідує, оскільки в офіційних звітах ніхто не згадав про цей інцидент.

Нагадаємо, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос та Динамо розписали нічию.

ФотоAdrea | Dreamstime.com.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка