УЄФА не буде порушувати справу проти грецького Олімпіакоса через витівку фанатів у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Союз європейських футбольних асоціацій не буде порушувати дисциплінарну справу після першого матчу в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким Олімпіакосом та київським Динамо.

Під час матчу на одній з трибун стадіону Караїскакіс грецькі фанати вивісили прапор Російської Федерації, чим хотіли спровокувати українських вболівальників.

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Пізніше греки прибрали прапор Росії з трибун на прохання одного з працівників стадіону.

В коментарі виданню Сегодня, прес-служба УЄФА заявила, що жодного покарання не послідує, оскільки в офіційних звітах ніхто не згадав про цей інцидент.

Нагадаємо, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос та Динамо розписали нічию.

Фото: Adrea | Dreamstime.com.