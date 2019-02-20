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Де дивитися Шальке — Манчестер Сіті

Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.

Шальке

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шальке вдома зіграє з англійським Манчестер Сіті. Матч пройде 20 лютого у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів До істерики! Гравці Ліверпуля застрягли у ліфті перед грою з Баварією Де дивитися Шальке — Манчестер Сіті

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images.

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