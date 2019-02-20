Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шальке вдома зіграє з англійським Манчестер Сіті. Матч пройде 20 лютого у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images.