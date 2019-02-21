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Айнтрахт — Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт — Шахтар на Фактах ICTV у четвер, 21 лютого, о 19.55.

Айнтрахт — Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Айнтрахт прийматиме на Коммерцбанк-Арені Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19 у четвер, 21 лютого.

У першому матчі команди розійшлися внічию 2:2, але оскільки німці забили 2 голи у Харкові, підопічним Фонсеки потрібно у Франкфурті лише вигравати, або зіграти мінімум внічию з аналогічним рахунком, щоб перевести гру у додатковий час.

Читайте: Де дивитися Айнтрахт — Шахтар

Раніше донеччани чотири рази проходили німецькі клуби в єврокубках, тричі вилітали.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Адольфа Гюттера. На перемогу Айнтрахта приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх гірників оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Прогноз Фактів ICTV 

Айнтрахт – Шахтар – 2:2

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