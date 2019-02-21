Шахтар на стадіоні Коммерцбанк-Арена зіграє проти німецького Айнтрахта у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19.
Шахтар у четвер, 21 лютого, проведе матч-відповідь в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому гірники на виїзді на стадіоні Коммерцбанк-Арена зіграють проти німецького Айнтрахта.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Адольфа Гюттера. На перемогу Айнтрахта приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх гірників оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 4.00.
Читайте:
Ліга Європи: календар та результати матчів
Де дивитися Айнтрахт — Шахтар
Динамо — Олімпіакос: прогноз букмекерів на матч
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Айнтрахт — Шахтар. Початок о 19:55.
Фото: .
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+