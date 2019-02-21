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Айнтрахт — Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Шахтар на стадіоні Коммерцбанк-Арена зіграє проти німецького Айнтрахта у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Шахтер

Шахтар у четвер, 21 лютого, проведе матч-відповідь в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому гірники на виїзді на стадіоні Коммерцбанк-Арена зіграють проти німецького Айнтрахта.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Адольфа Гюттера. На перемогу Айнтрахта приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх гірників оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Де дивитися Айнтрахт — Шахтар Динамо — Олімпіакос: прогноз букмекерів на матч

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Айнтрахт — Шахтар. Початок о 19:55.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK.

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