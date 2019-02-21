Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом та Шахтарем покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Айнтрахт вдома зіграє з донецьким Шахтарем. Матч пройде 21 лютого у Франкфурт-на-Майні на стадіоні Коммерцбанк-Арена.

Початок матчу о 19:55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Айнтрахт — Шахтар на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.