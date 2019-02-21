Донецький Шахтар припинив свої виступи у Лізі Європи на стадії 1/16 фіналу, поступившись німецькому Айнтрахту.

Айнтрахт приймав донецький Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Зустріч пройшла у Франкфурт-на-Майні і завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрили господарі на 23-й хвилині після точного удару Луки Йовича. Через чотири хвилини Себастьєн Аллер подвоїв перевагу німців з пенальті.

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Інтригу у гру повернув Жуніор Мораес, який в один дотик відправив м’яч у сітку воріт Траппа.

На 81-й хвилині Айнтрахт пішов у контратаку, після якої Себастьєн Аллер оформив дубль.

На 88-й хвилині Франкфурт поставив фінальну крапку після удару Анте Ребіча.

Нагадаємо, онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт — Шахтар.

Фото: Alex Grimm/Getty Images.