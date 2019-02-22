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Жеребкування Ліги Європи: Динамо дізналося суперника в 1/8 фіналу

Жеребкування Ліги Європи 2018/19 визначило пари 1/8 фіналу турніру.

Динамо Киев

У штаб-квартирі Європейської футбольної асоціації у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На цій стадії Україну представляє лише київське Динамо, яке здолало Олімпіакос в 1/16 фіналу.

Читайте: ФІФА заборонила Челсі підписувати гравців

Згідно з результатами жеребкування було визначено такі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

  • Челсі — Динамо Київ
  • Айнтрахт — Інтер
  • Динамо Загреб — Бенфіка
  • Наполі — Зальцбург
  • Валенсія — Краснодар
  • Севілья — Славія Прага
  • Арсенал — Ренн
  • Зеніт — Вільярреаль

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19.

Фото: STR/NurPhoto via Getty Images.

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