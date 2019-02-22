Жеребкування Ліги Європи 2018/19 визначило пари 1/8 фіналу турніру.
У штаб-квартирі Європейської футбольної асоціації у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На цій стадії Україну представляє лише київське Динамо, яке здолало Олімпіакос в 1/16 фіналу.
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Згідно з результатами жеребкування було визначено такі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Челсі — Динамо Київ
- Айнтрахт — Інтер
- Динамо Загреб — Бенфіка
- Наполі — Зальцбург
- Валенсія — Краснодар
- Севілья — Славія Прага
- Арсенал — Ренн
- Зеніт — Вільярреаль
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19.
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images.
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