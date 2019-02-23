В рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона приїхала у гості до Севільї і розгромила червоно-білих з рахунком 2:4.
Матч Севілья – Барселона розпочався зі впевненого випаду трьох футболістів у два захисники. Хесус Наваса відкрив рахунок.
Але за чотири хвилини Ліонель Мессі оформив потужний гол. Каталонець пробив зльоту та розвороту у “дев’ятку”.
Пізніше Меркадо завершив перший тайм з рахунком 2:1 на користь нервіонців.Читайте: Перший в історії! Мессі встановив унікальне досягнення у Прімері
Та вже у другій частині зустрічі Лео правою ногою зробив дубль у верхній кут воріт противника, а потім оформив хет-трік, зігравши на добиванні.
А вже крапку у цій грі поставив Суарес.
Матч Севілья – Барселона завершився з рахунком 2:4.
До слова, Барселона має 57 очок. Каталонці змогли на 10 пунктів відірватися від Атлетіко.
А Севілья, маючи 37 балів, закриває 5-ку кращих.
Нагадаємо, Барселона зіграла внічию з Ліоном у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Відео: FCBComps10