В рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона приїхала у гості до Севільї і розгромила червоно-білих з рахунком 2:4.

Матч Севілья – Барселона розпочався зі впевненого випаду трьох футболістів у два захисники. Хесус Наваса відкрив рахунок.

Але за чотири хвилини Ліонель Мессі оформив потужний гол. Каталонець пробив зльоту та розвороту у “дев’ятку”.

Пізніше Меркадо завершив перший тайм з рахунком 2:1 на користь нервіонців.

Та вже у другій частині зустрічі Лео правою ногою зробив дубль у верхній кут воріт противника, а потім оформив хет-трік, зігравши на добиванні.

А вже крапку у цій грі поставив Суарес.

Матч Севілья – Барселона завершився з рахунком 2:4.

До слова, Барселона має 57 очок. Каталонці змогли на 10 пунктів відірватися від Атлетіко.

А Севілья, маючи 37 балів, закриває 5-ку кращих.

Нагадаємо, Барселона зіграла внічию з Ліоном у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Відео: FCBComps10