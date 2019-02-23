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Хет-трик Мессі приніс перемогу Барселоні над Севільєю

В рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона приїхала у гості до Севільї і розгромила червоно-білих з рахунком 2:4.

Лео Месси

Матч Севілья – Барселона розпочався зі впевненого випаду трьох футболістів у два захисники. Хесус Наваса відкрив рахунок.

Але за чотири хвилини Ліонель Мессі оформив потужний гол. Каталонець пробив зльоту та розвороту у “дев’ятку”.

Пізніше Меркадо завершив перший тайм з рахунком 2:1 на користь нервіонців.

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Та вже у другій частині зустрічі Лео правою ногою зробив дубль у верхній кут воріт противника, а потім оформив хет-трік,  зігравши на добиванні.

А вже крапку у цій грі поставив Суарес.

Матч Севілья – Барселона завершився з рахунком 2:4.

До слова, Барселона має 57 очок. Каталонці змогли на 10 пунктів відірватися від Атлетіко.

А Севілья, маючи 37 балів, закриває 5-ку кращих.

Нагадаємо, Барселона зіграла внічию з Ліоном у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

ФотоQuality Sport Images/Getty Images

Відео: FCBComps10

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