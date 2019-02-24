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Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м’яча

Гравець збірної України Олександр Караваєв розповів, як пропустив між ніг від Андрія Шевченка на одному з тренувань збірної України.

Караваєв Збірна України

Гравець збірної України та луганської Зорі Олександр Караваєв напередодні першого збору національної команди у 2019 році розповів про цікавий випадок на тренуванні синьо-жовтих та взяв участь у челенджі на швидкість.

Цікаво, що вінгер програв челендж ведучого програми Футбік. Тож Караваєву довелося читати вірш, стоячи на стільці, в якості покарання.

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Також футболіст згадав, як Андрій Шевченко на одному з тренувань прокинув йому між ніг м’яча.

— Після такого у мене навіть гордість. Але Конопа мене відразу вбив, два дні точно він мене троллив, а це тільки одне між ніг було, друге не відзняли, там два було, теж Микола Васильков знімав, думаю. Тролили-тролили, але я вже наприкінці кажу, це ж не гріх отримати між ніг від гравця, який одержував Золотий м’яч! У нас Ярмоленко в цьому спец, Селезньов, якщо він викликаний, теж спец. Зінченко завжди з Колею Матвієнко можуть прокинути.

Раніше стало відомо, де збірна України зіграє з Сербією та Люксембургом.

Фото: УНІАН.

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