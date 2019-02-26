В іспанському чемпіонаті після 24 туру Барселона продовжує лідирувати, а Реал опустився на третю сходинку.

В іспанському чемпіонаті новини футболу сьогодні продовжують перетасовувати призерів турнірної таблиці.

Вийшовши в минулому турі на другу позицію, але не встигнувши закріпитися – Реал знову повернувся на третю сходинку турнірної таблиці. Водночас Барселона нарешті перервала свою низку нічийних матчів і клуб здобув мінімальну перемогу в грі проти Вальядоліда.

Жирона здолала Реал в гостьовому матчі

Дивовижний результат видала зустріч між Жироною та іспанським Реалом. Обидві команди мали свої серії, тільки підопічні Соларі вели свою тривалу безпрограшну лінію, а жирондинці мали свій довгий хвіст з програшів і нічийних матчів. Звичайно, рано чи пізно будь-яка серія переривається, але ніхто не мав навіть уяви, що дане питання вирішиться між командами настільки різних рангів.

Реал першим відправив м’яч у ворота своїх гостей, незважаючи на те, що грали футболісти досить мляво, а на початку другого тайму команда відверто розслабилася. Цим і скористалася Жирона, яка почала насідати на ворота господарів і протягом 10 хвилин провела 2 успішних голи. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 1:2, а Реал Мадрид повернувся на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

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Барселона повернулася до перемог

На відміну від переможної серії Реала – Барселона провела серію нічийних ігор, закривши три матчі рівним рахунком. І зустріч з Вальядолідом, хоч і вивела Барсу на перемогу, але далася вона їм досить важко. Протягом усього першого тайму команда провела на половині поля свого суперника, але показала досить млявий футбол і не включала своїх швидкісних атак, а гості матчу, тим часом надійно закрилися в обороні. Лише пенальті, реалізоване Мессі перед закінченням першого тайму, дозволило клубу здобути мінімальну перемогу.

У другому таймі гості більше почали проявляти активність, хоча кожна їхня атака супроводжувалася виникненням проблем в тилу і лише чудова робота голкіпера Масила дозволила не збільшити різницю в рахунку. Навіть друге пенальті, яке реалізовував Мессі, цього разу зміг відбити воротар Вальядоліда. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 1:0.

На кінець 24-го туру Барселона як і раніше займає перше місце і має на своєму рахунку 54 очки і випереджає свого найближчого суперника Атлетіко на 7 балів.

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До слова, в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії Барселона перемогла Севілью. Мессі зробив хет-трик.

Фото: Barcelona