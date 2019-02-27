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Факти / Спорт

Реал – Барселона: прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії

Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу зіграє проти Барселони у матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Реал Барса прогноз

Реал зіграє з Барселоною в матчі-відповіді півфіналу Королівського Кубка сьогодні, 27 лютого, о 22.00.

До слова, у Барселоні команди зіграли внічию – 1:1.

Букмекери впевнені, що рахунок далеко не буде по нулях і віддають перевагу каталонському клубу.

Так, на перемогу Барси можна поставити з кофом 2,45.

Читайте: Хет-трик Мессі приніс перемогу Барселоні над Севільєю

Нічия оцінена у 3,50, а на успіх Реала пропонується коефіцієнт 2,70.

Правда, шанси на вихід у фінал у команд рівні – 1,85.

Прогноз на матч от Фактов ICTV — 1:2.

Нагадаємо, після 24 туру Барселона продовжує лідирувати, а Реал опустився на третю сходинку.

Фото: Miquel Llop/NurPhoto / Getty Images

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