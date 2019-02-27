Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу зіграє проти Барселони у матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії.
Реал зіграє з Барселоною в матчі-відповіді півфіналу Королівського Кубка сьогодні, 27 лютого, о 22.00.
До слова, у Барселоні команди зіграли внічию – 1:1.
Букмекери впевнені, що рахунок далеко не буде по нулях і віддають перевагу каталонському клубу.
Так, на перемогу Барси можна поставити з кофом 2,45.
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Нічия оцінена у 3,50, а на успіх Реала пропонується коефіцієнт 2,70.
Правда, шанси на вихід у фінал у команд рівні – 1,85.
Прогноз на матч от Фактов ICTV — 1:2.
Нагадаємо, після 24 туру Барселона продовжує лідирувати, а Реал опустився на третю сходинку.
Фото: Miquel Llop/NurPhoto / Getty Images
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