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Факти / Спорт

Удар Педро та епічний автогол допомогли Челсі обіграти Тоттенгем

Челсі переміг Тоттенгем в лондонському дербі в рамках 28-го туру АПЛ.

Педро Челси

Челсі приймав Тоттенгем в матчі 28-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

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У першому таймі вболівальники голів не побачили. а рахунок у матчі відкрив Педро після пасу від Сесара Аспілкуети. Другий м’яч у сітку воріт Уго Льоріса потрапив від Кірана Тріпп’єра. Англійський захисник поховав надії шпор на камбек, відправивши повз воротаря кулястого у свої ворота.

У підсумку Челсі набрав 53 очки і продовжує посідати 6-ту сходинку. Тоттенгем (60) — третій у таблиці АПЛ.

Раніше ФІФА заборонила Челсі підписувати гравців.

Фото: Getty Images

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