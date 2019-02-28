Челсі переміг Тоттенгем в лондонському дербі в рамках 28-го туру АПЛ.
Челсі приймав Тоттенгем в матчі 28-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.
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У першому таймі вболівальники голів не побачили. а рахунок у матчі відкрив Педро після пасу від Сесара Аспілкуети. Другий м’яч у сітку воріт Уго Льоріса потрапив від Кірана Тріпп’єра. Англійський захисник поховав надії шпор на камбек, відправивши повз воротаря кулястого у свої ворота.
У підсумку Челсі набрав 53 очки і продовжує посідати 6-ту сходинку. Тоттенгем (60) — третій у таблиці АПЛ.
Раніше ФІФА заборонила Челсі підписувати гравців.
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