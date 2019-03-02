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Факти / Спорт

Шахтар здолав Чорноморець в чемпіонаті УПЛ

Донецький Шахтаря в Одесі переміг Чорноморець у 20 турі чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги. Рахунок – 1:0.

Шахтар здолав Чорноморець

Переможний гол Шахтарю приніс Марлос – на 76-й хвилині він забив пенальті.

Таким чином Шахтар набрав 51 очко (після 20 матчів), в Чорноморець з 15 очками залишився на передостанному місці у турнірній таблиці.

ЧитайтеЛіга Європи: календар та результати матчів

Наступний матч Шахтаря відбудеться 10 березня у Харкові – з Карпатами.

Нагадаємо, 21 лютого Шахтар припинив виступи в Лізі Європи на стадії 1/16 фіналу, поступившись німецькому Айнтрахту.

Фото: FC SHAKHTAR

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