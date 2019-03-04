Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та Тоттенгем Хотспур покаже телеканал Футбол 2.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Боруссія Дортмунд вдома зіграє з англійським Тоттенгемом. Матч пройде 5 березня у Дортмунді на стадіоні Зігналь Ідуна Парк.
Початок матчу о 22.00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Удар Педро та епічний автогол допомогли Челсі обіграти Тоттенгем Ліверпуль і Баварія не змогли забити у напруженому матчі
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.