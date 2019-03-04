Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та Тоттенгем Хотспур покаже телеканал Футбол 2.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Боруссія Дортмунд вдома зіграє з англійським Тоттенгемом. Матч пройде 5 березня у Дортмунді на стадіоні Зігналь Ідуна Парк.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.