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Де дивитися Боруссія — Тоттенгем

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та Тоттенгем Хотспур покаже телеканал Футбол 2.

Тоттенгем Деле Алі

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Боруссія Дортмунд вдома зіграє з англійським Тоттенгемом. Матч пройде 5 березня у Дортмунді на стадіоні Зігналь Ідуна Парк.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

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