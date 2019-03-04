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Факти / Спорт

Де дивитися Реал — Аякс

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом покаже телеканал Футбол 1.

Реал Мадрид

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид вдома зіграє з нідерландським Аяксом. Матч пройде 5 березня у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Барселона зіграла внічию з Ліоном у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Де дивитися Боруссія — Тоттенгем

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

В першому матчі Реалу вдалося мінімально обіграти Аякс.

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