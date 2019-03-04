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Салах встановив власний антирекорд у клубі

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах не може вразити ворота суперників в АПЛ вже 3 матчі поспіль.

Мохаммед Салах

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах не може забити суперникам в англійській Прем’єр-лізі вже у трьох матчах поспіль.

Читайте: Ефектна фотосесія Салаха, яка сподобається його шанувальницям

Це найдовший період для Салаха без голів за час його виступів за Ліверпуль з літа 2017 року.

Востаннє Салах забивав ще у лютому у ворота Борнмута (2:0), а гольова засуха єгиптянина розпочалася з матчу проти Манчестер Юнайтед.

Раніше Салах пригрозив покинути Ліверпуль і поставив клубу ультиматум.

Фото: Getty Images

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