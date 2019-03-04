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Факти / Спорт

У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу

Турецький футболіст Мансур Чалар шокував своєю поведінкою під час матчу третього турецького дивізіону.

Мансур Чалар

Під час матчу третього турецького дивізіону між Амедспором та Сакарьяспором відбувся жахливий інцидент.

Гравець господарів Мансур Чалар взяв з собою на поле лезо для бритви та почав підрізати опонентів просто під час поєдинку.

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На відео чітко видно, що гравець тримає в руках сторонній предмет і контактує з суперниками, тримаючи його у руці.

Дехто з суперників не відразу зрозуміли, що відбулося. Вже після матчу гравці Сакарьяспора показали порізи завдані суперником.

Поки що не відомо, чи будуть карати Чалара у клубі за таку поведінку. Амедспор навпаки захищає гравця.

Фанати у соцмережах вимагають пожиттєво дискваліфікувати Чалара та депортувати з країни.

Зазначимо, що сама гра завершилася нічиєю 1:1.

Раніше Факти ICTV писали, що турецький футбольний клуб Гулспор продав 18 гравців, щоб купити 10 кіз.

Фото.

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