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Факти / Спорт

Де дивитися Челсі — Динамо

Пряму трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Аяксом покаже телеканал Футбол 2.

Динамо Киев

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА Челсі вдома зіграє з київським Динамо. Матч пройде 7 березня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА і вийшло до 1/8 фіналу Удар Педро та епічний автогол допомогли Челсі обіграти Тоттенгем

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо обіграло Олімпіакос.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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