Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Ромою покаже телеканал Футбол 1.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Порту вдома зіграє з італійською Ромою. Матч пройде 6 березня у Порту на стадіоні Драгау.
Початок матчу о 22.00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.
Читайте:
Ліга чемпіонів: календар та результати матчів
Де дивитися ПСЖ — Манчестер Юнайтед
Легендарний Сан-Сіро знесуть
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома перемогла Порту завдяки дублю Дзаньоло.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+