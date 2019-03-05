Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид вдома зіграє з нідерландським Аяксом. Матч пройде 5 березня у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

В першому матчі Реалу вдалося мінімально обіграти Аякс.