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Хто тепер гімн мовчати буде? Реакція соцмереж на невиклик Ракицького у збірну

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на відсутність Ярослава Ракицького у списку гравців збірної України, викликаних на стартові матчі у відборі на Євро-2020.

ракицкий Зенит

Вболівальники у соцмережах активно обговорюють невиклик захисника пітерського Зеніта Ярослава Ракицького до лав збірної України на стартові матчі у відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга.

Загалом фанати вітають таке рішення і жартують “А де Ракицький? Хто ж тепер гімн мовчати перед матчем буде?”, “Не викликав Ракицького? Молодець!”, “Молодці, що сєпара не викликали”, “Гнати поганою мітлою таких гравців. Хай і далі грає за окупантів”.

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Інші фанати вважають рішення несправедливим — “Шкода, без Рака”, “Побоялися Яріка викликати? Футбол поза політикою. Нехай хоч у Північній Кореї грає! Він футболіст збірної України!”, “Ракицький найкращий захисник, а його не викликали. Спорт поза політикою. Браво Федерація”.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький в зимове трансферне вікно перейшов з донецького Шахтаря у пітерський Зеніт. Після цього більшість українських фанатів закликали виключити футболіста з національної збірної України.

Напередодні Шевченко оприлюднив список гравців, які викликані на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020. Прізвища Ярослава у списку немає.

Фото: FC Zenit.

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