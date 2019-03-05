Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на відсутність Ярослава Ракицького у списку гравців збірної України, викликаних на стартові матчі у відборі на Євро-2020.

Вболівальники у соцмережах активно обговорюють невиклик захисника пітерського Зеніта Ярослава Ракицького до лав збірної України на стартові матчі у відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга.

Загалом фанати вітають таке рішення і жартують “А де Ракицький? Хто ж тепер гімн мовчати перед матчем буде?”, “Не викликав Ракицького? Молодець!”, “Молодці, що сєпара не викликали”, “Гнати поганою мітлою таких гравців. Хай і далі грає за окупантів”.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Інші фанати вважають рішення несправедливим — “Шкода, без Рака”, “Побоялися Яріка викликати? Футбол поза політикою. Нехай хоч у Північній Кореї грає! Він футболіст збірної України!”, “Ракицький найкращий захисник, а його не викликали. Спорт поза політикою. Браво Федерація”.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький в зимове трансферне вікно перейшов з донецького Шахтаря у пітерський Зеніт. Після цього більшість українських фанатів закликали виключити футболіста з національної збірної України.

Напередодні Шевченко оприлюднив список гравців, які викликані на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020. Прізвища Ярослава у списку немає.

Фото: FC Zenit.