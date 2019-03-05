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Поцілував Златана в губи і отримав в щелепу! Екс-гравець Аякса поплатився за жарт над Іброю

Екс-гравець Аякса Енді Ван дер Мейде розповів, чому не варто жартувати зі Златаном Ібрагімовичем.

Златан Ибрагимович

Екс-гравець Аякса, Інтера та Евертона Енді Ван дер Мейде розповів дотепну історію, яка трапилася з ним за час виступів у нідерландському Аяксі.

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Про це він розповів під час телевізійної передачі на нідерландському телеканалі VTBL.

— Коли ми грали з Ібрагімовичем за Аякс, я вирішив його розіграти. Одного разу, коли він спав у автобусі під час поїздки на гру, я накинувся на нього і поцілував. Після цього отримав удар в щелепу.

Після такого зізнання, Енді не стримався і розсміявся.

Ван дер Мейде на початку нульових вважався одним із нідерландських талантів, однак після від’їзду з Аякса підсів на наркотики і завершив кар’єру у 30 років.

Раніше Златан Ібрагімович розпочав хокейний поєдинок між Лос-Анджелес Кінгз і Нью-Йорк Айлендерс.

Фото: Dreamstime

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