Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

Колишній футболіст київського Динамо та лондонського Челсі, а нині тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, оцінив шанси своїх колишніх команд, які зустрінуться між собою в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це він розповів в коментарі офіційному сайту UEFA.

— Для мене це просто чудова пара за підсумками жеребкування, адже я виступав за ці клуби і вболіваю за них. Зрештою, при будь-яких розкладах ніхто динамівців не засудить. Динамо — це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні лише відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу.

Андрій Шевченко відзначив, що Челсі дуже цікава та потужна команда і головний фаворит на перемогу у нинішньому розіграші Ліги Європи.

— Будемо відверті — успіх Динамо стане дивом. Але хіба ми мало бачили сенсацій в цьому сезоні? Взяти хоча б подвиг Аякса на Сантьяго Бернабеу. “Немає відваги — йди”, — сказав якось Валерій Лобановський. Ось і для команди його учня Олександра Хацкевича, напевно, головне – не злякатися, що не перегоріти.

До слова, Динамо двічі зустрічалося з англійськими клубами у плей-оф Ліги Європи і обидва рази проходило далі. Обидва виїздні матчі, як проти Евертона, так і проти Манчестер Сіті були важкими для динамівців. Але вдома біло-сині були просто нестримними.

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Перша гра відбудеться 7 березня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Челсі — Динамо.