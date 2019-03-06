Український боксер Тарас Шелестюк розкрив деталі майбутнього поєдинку та назвав ім’я суперника.

Непереможний український боксер у напівсередній вазі Тарас Шелестюк повернеться на ринг 9 березня.

На своїй сторінці у соцмережі Instagram Шелестюк назвав ім’я свого наступного суперника.

— Тиждень поєдинку. Радий оголосити, що в цю суботу 9 березня, я буду битися з колишнім претендентом на чемпіонський титул Мартіном Анхелем Мартінесом (19-16-1, 12KO).

Бій розпочнеться о 20.05 за тихоокеанським часом (6.00 за київським).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk) 5 Бер 2019 р. о 8:57 PST

Відзначимо, що Мартінес був соперником Лукаса Матіссе та Маркоса Майдани. Ці два поєдинки були єдиними титульними у кар’єрі мексиканця — за пояс WBA International в першому напівсередньому та напівсередньому дивізіонах.

Читайте: Ломаченко продумує на 2-3 кроки вперед, його неможливо вивчити — Кролла

Нагадаємо, свій країній поєдинок Шелестюк провів ще 1 червня 2017 року, нокаутувавши Хесуса Альвареса Родрігеса.

Раніше Усик показав підготовку до надважкої ваги.