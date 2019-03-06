Легендарний футболіст Ліверпуля Іан Раш заручився з моделлю на 22 роки молодшою за нього.
Колишній футболіст Ліверпуля Іан Раш заручився з моделлю, яка є на 22 роки молодшою за нього.
Про це повідомляє британське видання The Sun.
Обраницю 57-річної легенди червоних звати Керол Ентоні. Пара зустрічається ще з 2013 року. Керол – поп-співачка, модель і керує власним лейблом звукозапису.
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Зазначається, що Раш розлучився минулого року з дружиною Трейсі після 25 років шлюбу. Від першої дружини в екс-форварда Ліверпуля залишилося два сина.
Волосся сивіє, а дід дуріє! Легенда Ліверпуля заручився з сексапільною моделлю / 6 фотографий
Іан Раш — найкращий бомбардир в історії Ліверпуля (346 голів у 660 матчах) та збірної Вельсу.
Раніше зірка Тоттенгема Деле Аллі вирішив розірвати стосунки зі своєю дівчиною-моделю, щоб почуватися вільним.
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