Легендарний футболіст Ліверпуля Іан Раш заручився з моделлю на 22 роки молодшою за нього.

Колишній футболіст Ліверпуля Іан Раш заручився з моделлю, яка є на 22 роки молодшою за нього.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Обраницю 57-річної легенди червоних звати Керол Ентоні. Пара зустрічається ще з 2013 року. Керол – поп-співачка, модель і керує власним лейблом звукозапису.

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Зазначається, що Раш розлучився минулого року з дружиною Трейсі після 25 років шлюбу. Від першої дружини в екс-форварда Ліверпуля залишилося два сина.

























Волосся сивіє, а дід дуріє! Легенда Ліверпуля заручився з сексапільною моделлю / 6 фотографий

Іан Раш — найкращий бомбардир в історії Ліверпуля (346 голів у 660 матчах) та збірної Вельсу.

Раніше зірка Тоттенгема Деле Аллі вирішив розірвати стосунки зі своєю дівчиною-моделю, щоб почуватися вільним.

Фото: Carol Anthony.